Di Gregorio, pomeriggio da dimenticare: sconfitta e autogol. Monza battuto

Michele Di Gregorio, portiere di proprietà dell’Inter, ha vissuto un pomeriggio da dimenticare a Frosinone. Il suo Monza ha perso 4-1 contro i ciociari con annesso autogol del numero uno biancorosso

POMERIGGIO SCIAGURATO − Prestazione e partita da dimenticare al più presto per Di Gregorio e il Monza. Al Benito Stirpe, termina 4-1 Frosinone-Monza. Opportunità sprecata per i lombardi in chiave promozione diretta vista anche la vittoria del Lecce capolista e il KO della Cremonese. Pomeriggio che in realtà non parte male per il Monza tant’è che dopo 13 minuti è già avanti col gol di Dany Mota. Da lì in avanti però la squadra di Stroppa si scioglie. Il Frosinone prima la ribalta a fine primo tempo con Ciano e Zerbin per poi dilagare nella ripresa con l’autorete del portiere di proprietà Inter Di Gregorio e con il gol quasi allo scadere di Canotto. Ai fini della classifica di Serie B, Frosinone ormai quasi sicuro dei playoff. Il Monza, invece, rimane in lotta per la promozione diretta con la Cremonese seconda. Lecce ad un passo dal ritorno in Serie A.