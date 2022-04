Sconcerti insiste sul sentimento: «Tiene in ballo il Milan, all’Inter è diverso»

Mario Sconcerti, in collegamento a Tmw radio, ha ripreso il tema del ‘sentimento’ trattato già ieri sera a Pressing per differenziare il Milan dall’Inter (vedi articolo). Per il giornalista, si tratta di un fattore che nelle altre squadre non si vede

SENTIMENTO − Sconcerti insiste trovando una differenza tra Inter e Milan: «L’Inter è più forte del Milan. Ma sono due campionati interi che l’Inter è superiore al Milan, ma c’è dell’eroismo. C’è una squadra che non ha le possibilità dell’avversaria e le soluzioni per stargli addosso. Ma rimane in corsa grazie al sentimento. Maldini fa un bellissimo e lungo abbraccio con Pioli, tu non lo vedi molto frequentemente. E’ una cosa a se stante, anche l’Inter gioca con sentimento ma questa corsa fra giovani ragazzi – la maggior parte dei quali non ha vinto niente – è cosa loro. E’ una constatazione, una diversità che tu vedi in una squadra. Questo sentimento tiene in balla il Milan, tecnicamente è meno forte dell’Inter ma ha una disponibilità a darsi incredibile. Sembra una squadra di altri tempi, è come una famiglia. In squadre molto moderne questa cosa non c’è più».