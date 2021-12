Di Biagio: «Roma-Inter bellissima partita. Mourinho? Mai cose a caso»

Gigi Di Biagio, ex centrocampista di Roma e Inter, ha parlato come opinionista per DAZN in vista della sfida dell’Olimpico di questa sera proprio tra le sue due ex squadre.

LE EMOZIONI DI MOURINHO – Di Biagio parla delle emozioni per Mourinho, alla prima da avversario dell’Inter 11 anni dopo il triplete: «Mourinho non fa mai una cosa a caso. Credo che il silenzio stampa sia inerente a questa gara. E’ studiato. In questo momento penso sia concentrato su quanto accadrà in questa bellissima partita. Inter e Roma con problemi nel big match? E’ un problema da risolvere. La Roma deve vincere qualche contro diretto perché può diventare difficile il quarto posto. Non c’è un modo, bisogna provarci ed essere più spregiudicati».

IL RITORNO DI DZEKO – Di Biagio parla delle emozioni di Dzeko, al ritorno a Roma da avversario, prendendo spunto dalla sua esperienza da calciatore: «Io sono andato all’Inter e ci fu Roma-Inter una settimana dopo. Non è facile, vedi tanti amici. Penso che Edin starà provando emozioni importanti. Non mi sembra lo abbiano fischiato, ha fatto davvero delle stagioni di altissimo livello. Non è facile, lo posso garantire».

I PROBLEMI DELLA ROMA – Di Biagio parla dell’assenza di Abraham, assenza pesante per la Roma nella partita di oggi: «Lavora tantissimo per la squadra, è fondamentale. Forse anche troppo e a volte la Roma non trova un finalizzatore. Nel momento in cui la Roma attacca Abraham è un po’ stanco».