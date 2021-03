De Paola: Â«Inter, attenta all’Atalanta! In un altro periodo pronostico facileÂ»

De Paola: «Inter, attenta all’Atalanta! In un altro periodo pronostico facile»

Condividi questo articolo

Paolo De Paola

De Paola avvisa l’Inter in vista della partita di domani contro l’Atalanta. Il giornalista, ospite di Sportitalia, ha parlato del match che chiuderà la ventiseiesima giornata di Serie A, sottolineando la risalita dei bergamaschi. Ecco la sua analisi sul big match.

SCONTRO DIRETTO – Paolo De Paola dà un giudizio sul posticipo della ventiseiesima giornata di Serie A, in programma domani alle ore 20.45 al Meazza: «Attenzione all’Atalanta. Vuole la partecipazione alla Champions League, vuole quella posizione: sarà una partita molto interessante. In un altro periodo dell’Atalanta avrei dato un pronostico facile per l’Inter, però secondo me questa è una partita aperta a qualsiasi risultato».