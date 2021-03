VIDEO – Juventus-Lazio 3-1, Serie A: gol e highlights della partita

Morata Rabiot Juventus-Lazio (Photo Giuliano Marchisciano / Insidefoto giuylianoxmarchisciano via Imago/OneFootball)

Juventus-Lazio, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 3-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata all’Allianz Stadium di Torino.



TRIS IN RIMONTA – Juventus-Lazio 3-1 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. La Juventus punisce una Lazio ancora gravemente insufficiente negli scontri diretti esterni. Non basta un primo quarto di gara in cui sono i biancocelesti a dominare, è rimonta a Torino. In difesa i bianconeri traballano, al 14′ errore di Dejan Kulusevski a innescare Joaquin Correa, ingresso in area e dribbling per battere facilmente a rete col destro. L’episodio che inizia a cambiare l’inerzia è un tocco di mano di Wesley Hoedt su incursione di Federico Chiesa, sul quale l’arbitro non dà rigore. Nonostante ciò la Lazio inizia ad arretrare e avere paura, rimettendo così in gioco una Juventus spenta. E un errore, il primo di tanti, porta al pareggio: al 39′ Adrien Rabiot entra in area da sinistra e calcia potente sul primo palo, non coperto dal colpevole José Manuel Reina. A inizio ripresa la Lazio sembra riprendersi, con una traversa di testa di Sergej Milinkovic-Savic. È solo un’illusione: al 57′ rimpallo e contropiede con la difesa ospite inesistente, Federico Chiesa serve Alvaro Morata che fa 2-1. Passano tre minuti e Milinkovic-Savic completa la sua partita da incubo, con un ingenuo fallo su Aaron Ramsey che non aspettava altro. È rigore, che Morata trasforma spiazzando Reina per la doppietta. Di partita non ce n’è più, negli ultimi venti minuti dentro anche Cristiano Ronaldo risparmiato per il Porto. Juventus a -7 dall’Inter con le stesse partite giocate, Lazio che si allontana ancora dalla zona Champions League. Di seguito il video con la sintesi di Juventus-Lazio dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.