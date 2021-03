Caracciolo: Â«Inter-Atalanta la verifica per quest’anno. Lukaku? Ha tutto!Â»

Caracciolo: «Inter-Atalanta la verifica per quest’anno. Lukaku? Ha tutto!»

Andrea Caracciolo

Dopo la vittoria della Juventus sulla Lazio (vedi articolo) Inter-Atalanta assume un ulteriore valore per entrambe le squadre. L’ex attaccante Andrea Caracciolo, ospite di Sportitalia, ha parlato sia della partita del Meazza sia di Lukaku.

DETERMINANTE – Andrea Caracciolo inizia la sua analisi da Romelu Lukaku: «I critici lo ritengono non formidabile? Magari può sembrare, però poi se vedi i gol che fa non puoi dire una cosa del genere. Ha tutto: è forte fisicamente, si porta in giro gli avversari. E poi ha fatto dei gol da fuori area che tira e la mette all’angolino, quindi vuol dire che c’è anche tecnicamente. Inter-Atalanta di lunedì? Sicuramente è una partita difficilissima per entrambe le squadre, ma credo che sia la vera verifica per l’Inter quest’anno. Trova una squadra che sta facendo bene sia in campionato sia in Champions League: sarà molto tosta».