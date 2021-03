VIDEO – Udinese-Sassuolo 2-0, Serie A: gol e highlights della partita

Udinese-Sassuolo, anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A 2020-2021, si è concluso con il risultato di 2-0: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata alla Dacia Arena di Udine.



UN GOL PER TEMPO – Udinese-Sassuolo 2-0 nell’anticipo della ventiseiesima giornata di Serie A. L’Udinese stavolta nel recupero firma la rete della tranquillità, anziché regalare il rigore sull’ultimo pallone come contro il Milan. Col Sassuolo, che lascia per un tempo in panchina Francesco Caputo e Filip Djuricic, si sblocca Fernando Llorente: l’attaccante spagnolo, preso a gennaio dal Napoli, apre le marcature al 42′ con un bel tocco di punta su cross da destra di Nahuel Molina. Lo svantaggio a un passo dal riposo fa sì che Roberto De Zerbi mandi in campo entrambi gli esclusi dopo l’intervallo. Ma nella ripresa è Rodrigo de Paul a salire in cattedra, prima con una traversa colpita con un gran tiro dal limite. Poi avvia l’azione che porta a un rigore, concesso per mano di Manuel Locatelli, ma sulla conclusione di De Paul respinta da Andrea Consigli Molina è in fuorigioco e il VAR annulla. Tutto invece buono al 93′, quando De Paul serve Roberto Pereyra che chiude la partita con qualche secondo d’anticipo. Di seguito il video con la sintesi di Udinese-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.