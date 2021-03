Padovan: «Inter, con l’Atalanta tosta. Juventus? Più addosso al Milan»

Giancarlo Padovan

Per Padovan la Juventus, al momento, più che sull’Inter la corsa la deve fare sul Milan e che soltanto in base al risultato di domani sera contro l’Atalanta si potranno eventualmente fare valutazioni più ampie di classifica. Queste le dichiarazioni del giornalista da “Sky Saturday Night”.

ANCORA LONTANA – La Juventus, battendo 3-1 la Lazio ieri sera (vedi articolo), si è portata a -7 dalla vetta con le stesse partite giocate dall’Inter. Per Giancarlo Padovan non basta per lottare per il titolo: «Perché torni in corsa deve arrivare addosso all’Inter, non al Milan. L’Inter la vedo ancora un po’ lontana, ma è vero che ha una partita tosta contro l’Atalanta. Dopo quella si può dire, ma io resto favorevole all’Inter e dico che è favorita e vincerà. Oggi come oggi la Juventus è addosso al Milan, che domani ha una partita difficile con tante assenze ancora una volta. Con la partita che ha da recuperare e i prossimi turni può guardare il secondo posto, senza avere più il fiato sul collo di nessuna. E se per caso ce l’avesse dell’Atalanta sarebbe ben contenta, perché vorrebbe dire che ha battuto l’Inter: ma mi sembra difficile».