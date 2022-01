De Grandis: «Inter, Marotta e Inzaghi lavoro eccezionale. Derby decisivo»

De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il lavoro tecnico ed economico in casa Inter con Marotta e Inzaghi protagonisti. Poi una battuta sul derby

LAVORO − De Grandis elogia Marotta e Inzaghi: «Credo che Marotta e Inzaghi abbiano fatto un lavoro eccezionale. Marotta è stato costretto a tamponare le falle finanziare dell’Inter. Inzaghi bravo a migliorare la squadra dal punto di vista tecnico. Bene sul mercato, prendendo Gosens e cautelandosi in vista del futuro in bilico di Perisic e anche Caicedo, fedelissimo di Inzaghi. Derby decisivo, Kessie sulla trequarti per marcare Brozovic è utile. Lo darei per scontato se ci fosse Bennacer dall’inizio».