De Grandis: “Esposito? Cerco di immedesimarmi, credo il cuore esploda”

Condividi questo articolo

Esposito ieri ha firmato il suo primo gol da professionista al 64′ di Inter-Genoa, su rigore gentilmente concesso da Lukaku. Stefano De Grandis ha parlato a Sky Sport del gesto fatto dal belga per il classe 2002, segnalando le emozioni di quest’ultimo.

FATTORE EMOTIVO – Stefano De Grandis fa notare come, al momento del rigore di Inter-Genoa, per Sebastiano Esposito sia stato un momento complesso gestito alla perfezione: «Io cerco di immedesimarmi in un ragazzo che arriva, ha i genitori in tribuna, a un certo punto c’è un calcio di rigore e tutto lo stadio grida il suo nome. Quando Romelu Lukaku gli dà la palla credo che il cuore gli esploda, lui è rimasto freddo. Tira forte, ma quando vede Ionut Radu che sta vicino alla palla secondo me ha ancora un po’ più di emozione. Alla fine vede la mamma fuori che si commuove ed esplode: tutto quello che ha tenuto dentro e sentito sulla pelle lo butta fuori».