Daino: «Inter-Milan, tutto è possibile ma no presupposti per Pioli»

Daino, ex calciatore rossonero, parla alla vigilia di Inter-Milan (vedi probabili formazioni). L’ospite di “Sportitalia Mercato”, pur pensando che la squadra di Pioli abbia poche possibilità contro i nerazzurri, rimane speranzoso.

GRANDI DIFFICOLTÀ – Daniele Daino interviene alla vigilia di Inter-Milan nello studio di Sportitalia. Di seguito il pensiero dell’ex calciatore rossonero sulla semifinale di ritorno di Champions League: «Dalle ultime partite sembrerebbe che l’Inter è la favorita ma il bello del calcio è che non deve dare per scontato nulla. Nella squadra di Simone Inzaghi ogni interprete fa la partita. Diventa difficile avere la meglio su una squadra così. Non riesco a pensare che il centrocampo del Milan possa tener botta contro l’Inter, una squadra che attualmente ha quei giocatori in quella condizione lì. Un giocatore come Romelu Lukaku è un’alternativa durante la partita e tutta l’Inter sta crescendo di condizione. Tutto questo fa presupporre grandi difficoltà per il Milan. Per ribaltare questa partita la squadra di Stefano Pioli ha bisogno di partire da Rafael Leao. Lui è quello che sposta gli equilibri ma tutti dovranno scendere in campo al 110% e devono fare una partita perfetta contro una squadra formidabile. Sembrerebbe un’impresa storica per la squadra di Pioli ma il bello del calcio è che tutto può succedere. Il mio augurio è che il Milan possa farcela ma i presupposti secondo me non ci sono».