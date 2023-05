Di Livio: «Milan deve fare partita perfetta. Leao non sta bene»

Angelo Di Livio non nutre grandi speranze per il Milan in Champions League contro l’Inter. Lo conferma su Rai Sport.

RIMONTA – Angelo Di Livio non nutre grandi speranze per la rimonta rossonera sull’Inter: «Il Milan deve fare la classica partita perfetta, ma mancano giocatori importanti. C’è un punto interrogativo per Leao, poi manca Bennacer che è un calciatore straordinario e fondamentale. La vedo difficile per il Milan. Quando hai un problema fisico come il portoghese e hai quel modo di giocare con scatti e allunghi è ovvio che non puoi stare benissimo».