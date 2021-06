Cottarelli: «Interspac, numeri rilevanti. Ma obiettivo ancora lontano»

Carlo Cottarelli – economista e tifoso interista – ha parlato tramite il suo profilo Twitter del progetto Interspac, di cui è il portavoce principale (vedi articolo). Con le sue dichiarazioni ha invitato tutti i tifosi nerazzurri a votare al sondaggio per capire l’interesse attorno all’azionariato popolare.

NUMERI RILEVANTI – Buona risposta da parte dei tifosi dell’Inter all’iniziativa Interspac (di cui si parla da tempo, vedi articolo), ma i numeri sono ancora lontani dall’obiettivo che si sono posti Carlo Cottarelli e gli ideatori del progetto. Queste le parole del noto economista e tifoso nerazzurro: «Riteniamo importante l’azionariato popolare per il calcio italiano e soprattutto per la nostra Inter. Voglio ricordare una cosa fondamentale: che tutti gli interisti rispondano al questionario, nel cui si pone una domanda fondamentale. Ovvero se foste disposti a partecipare e quanto metterci. Questo ci serve per capire quanto interesse ci sia attorno a questa iniziativa. Abbiamo avuto un’eccellente risposta nei primi due giorni, ma l’obiettivo è ancora lontano. Abbiamo numeri già rilevanti, ma vogliamo numeri ancora più rilevanti. C’è tempo fino alla metà di luglio, ma prima arriviamo al nostro obiettivo e meglio è».