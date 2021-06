Inter, la Curva Nord torna allo stadio: folta presenza per la Primavera

Inter-Empoli Primavera è iniziata da pochi istanti allo Stadio Ricci di Sassuolo (vedi formazioni). Nell’impianto sono presenti anche diversi rappresentanti della Curva Nord nerazzurra, per la prima volta in stagione.

VICINANZA – La Curva Nord dell’Inter mostra la sua vicinanza alla Primavera di Armando Madonna. Per la semifinale del Campionato Primavera 1 contro l’Empoli, in programma allo Stadio Ricci di Sassuolo, circa duecento sostenitori della parte più calda del tifo sono presenti nella tribuna opposta alle panchine, con tanto di striscioni e cori. Per loro è la prima volta in stagione allo stadio, visto che per la prima squadra non era mai stato possibile aprire il Secondo Anello Verde. Un ritorno alla normalità tanto atteso in vista del 2021-2022.