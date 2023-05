Compagnoni: «Rafael Leao out in Milan-Inter a meno di pretattica. No calcoli»

Rafael Leao è il principale dubbio di formazione per Milan-Inter di dopodomani, visto l’infortunio contro la Lazio. Sull’attaccante portoghese Compagnoni, ospite di Sky Sport 24, dà più no che sì.

RIENTRA O NO? – Maurizio Compagnoni trova un punto interrogativo su Milan-Inter: «Innanzitutto vediamo se ci sarà Rafael Leao, più no che sì a meno che non sia pretattica. È chiaro che c’è un Milan con Rafael Leao e uno senza, quando parliamo di eliminazione diretta basta un episodio. Diciamo che le due squadre arrivano atleticamente bene a questa sfida: benissimo l’Inter, ma secondo me sta bene anche il Milan. Sono contento che non ci sia più la regola del gol doppio in trasferta, ricordando i precedenti la semifinale del 2003 fu condizionata ma soprattutto il quarto del 2005, che col 2-0 dell’andata non ci fu quasi partita al ritorno. Adesso vedremo invece due belle partite, senza calcoli: ogni tanto qualche decisione positiva FIFA e UEFA la prendono».