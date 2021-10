Colonnese: «Contro Juventus metterei Vecino. Bastoni? Il migliore in Italia»

Francesco Colonnese, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della sfida tra Inter-Juventus nonché del dualismo tra Bastoni e Dimarco in difesa

MIGLIORARE − Il pensiero di Colonnese sulle lacune dell’Inter: «Partita in cui c’è bisogno fisicità, io farei giocare Matias Vecino o Roberto Gagliardini, più l’uruguaiano. L’Inter deve migliorare difensivamente e negli errori individuali, soprattutto con la Lazio. In parte con lo Sheriff c’è stato anche se sulla punizione si poteva fare qualcosa in più. L’Inter deve migliorare nell’essere invalicabile in difesa. La squadra non ha la stessa velocità nel far ripartire il gioco dello scorso anno ma avanza con la costruzione e il gioco e dal punto di vista realizzativo non c’è stata differenza».

BASTONI VS DIMARCO − Colonnese ha poi risposto alla domanda sul dualismo in difesa: «Se Alessandro Bastoni ha un rendimento non al top ok scegliere Federico Dimarco. Bastoni è il difensore italiano più forte. Al momento non sta giocando al meglio, ha avuto qualche lacuna. Sulle qualità tecniche non c’è discussione, Inzaghi sta preferendo Dimarco che ha piedi migliori. Ma non me ne voglia Dimarco, per la linea difensiva dico Bastoni tutta la vita. Ci si aspetta di più però».