Colidio, infortunio per il giocatore dell’Inter in prestito: i tempi di recupero

Facundo Colidio dovrà stare fermo a causa di un infortunio. L’attaccante dell’Inter in prestito al Club Atlético Tigre ha infatti sofferto un problema all’adduttore. La società argentina dà i tempi di recupero.



INFORTUNATO – Problemi muscolari per Facundo Colidio, attaccante dell’Inter in prestito al Club Atlético Tigre in Argentina. Come comunicato dal club, il giocatore ha riportato una distensione dell’adduttore sinistro che lo terrà lontano dai campi per le prossime tre settimane. In questo inizio di stagione in Argentina (il campionato è iniziato ai primi di febbraio) Colidio ha collezionato sette presenze con un gol, realizzato nell’ultima partita al Platense dello scorso 18 marzo.