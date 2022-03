Ceccarini: «Dybala, l’Inter valuta bene una cosa. Lui si guarda intorno»

Dybala domenica prossima giocherà il suo ultimo Juventus-Inter in maglia bianconera, e non è da escludere che il prossimo lo faccia da nerazzurro. Il giornalista Ceccarini, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, tiene però aperti anche altri fronti.

RICHIESTO A ZERO – “L’addio di Paulo Dybala alla Juventus apre grandi scenari di mercato. Ora che la musica è cambiata, la Joya ha cominciato a guardarsi intorno e presto si potrà capire meglio il suo futuro. L’unica ipotesi italiana resta l’Inter ma la società nerazzurra sta valutando bene anche perché i costi dell’operazione sono molto alti. In Spagna c’è l’interesse dell’Atlético Madrid ma a breve potrebbero aggiungersi altri club. Anche il Tottenham è alla finestra”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Niccolò Ceccarini