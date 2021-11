Cassano: «Inter come rosa più forte del Milan!» Poi via ai pronostici

Cassano vede l’Inter vincitrice nel derby contro il Milan di domani sera (ore 20.45). Durante Bobo TV sul canale Twitch di Vieri l’ex attaccante e gli altri presenti hanno fatto il pronostico della stracittadina.

LA PREFERENZA – Antonio Cassano è sicuro: «Vince l’Inter, 1-2. L’Inter come rosa è più forte del Milan, che sta viaggiando a dei ritmi allucinanti». Ancora più deciso Nicola Ventola, che vede un successo più largo rispetto a Cassano: «Io dico 1-3. Quando sei avanti in classifica allora perdi». Daniele Adani, invece, pronostica un 2-2 per il derby in programma domani alle ore 20.45 e trova Christian Vieri che gli va dietro.