Cagni sicuro: «L’Inter ha più da perdere della Juventus. Che occasione!»

L’ex tecnico Cagni ha parlato del derby d’Italia tra Juventus e Inter, in programma domenica alle ore 20.45, a JuventusNews24. Secondo lui i nerazzurri hanno un’occasione molto importante per riprendere la corsa verso lo scudetto.

LA SUPER SFIDA − Luigi Cagni, ex allenatore di diverse squadre di Serie A, non ha dubbi in vista del derby d’Italia di domenica sera all’Allianz Stadium: «È un’occasione grossissima per l’Inter. Secondo me la Juventus non arriverà mai a lottare per lo scudetto quest’anno, perché dovrebbero andare male tre squadre e la Juventus dovrebbe vincerle quasi tutte. Quindi è l’Inter che ha più da perdere domenica».

Fonte: juventusnews24.com