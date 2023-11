Bucchioni: «L’Inter non si metta in difficoltà da sola oggi! Una chiave»

Inter attesa alle 18 a Bergamo dall’anticipo con l’Atalanta, non certo una partita facile anche storicamente. Bucchioni, intervenuto nel corso della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, valuta le difficoltà attese al Gewiss Stadium.

LE INSIDIE – Enzo Bucchioni su Atalanta-Inter: «Partita trappola? Sì, assolutamente. Citiamo sempre la frase che disse Pep Guardiola, che giocare con l’Atalanta è come andare dal dentista. Anche se i dentisti ora sono molto migliorati e non è più come qualche anno fa perché la tecnologia evolve e fa meno male (ride, ndr). Forse anche l’Atalanta farà meno male all’Inter oggi, non so, però c’è un allenatore molto bravo che sa cambiare modo di giocare. Credo che la sua marcatura a uomo potrà far soffrire l’Inter, dal punto di vista delle sue motivazioni neanche a dire. C’è tutto per mettere in difficoltà l’Inter, che non deve mettersi in difficoltà da sola. Se fa la sua partita la differenza la possono fare gli allenatori nella gestione del gruppo, dalla panchina. Servirà grande intensità, grande lavoro sugli esterni, velocità nel far muovere la palla. Poi, se la partita non si sblocca, l’Inter ha soluzioni in panchina che l’Atalanta non ha. È una partita tutta da godere, con pronostico 1X2».