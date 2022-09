Biasin: «Skriniar? Inter non può pareggiare offerta PSG. Voci a gennaio…»

Nonostante il mercato si sia concluso, continua la telenovela Skriniar in casa Inter. Il PSG è in agguato. Biasin non nasconde una clamorosa ipotesi di gennaio

IPOTESI − Biasin fa una rivelazione su Skriniar: «Sappiamo che il giocatore ha un’offerta di 8 milioni a crescere del PSG, l’Inter non può pareggiare. Il club nerazzurro offrirà al giocatore 6-6,5 milioni di euro durante la sosta e la società pretende una risposta durante questo periodo. Nello specifico l’Inter attende una risposta entro breve e deve ragionare eventualmente sul sostituto. Io non lo so, ma qualcuno dice che se dovesse dire di no al rinnovo si potrebbe aprire la pista di una cessione a gennaio». Le sue parole a Calciomercato.it.