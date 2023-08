Biasin: «Pavard vuole l’Inter! A Tuchel però non frega se…»

Pavard non aspetta altro se non di trasferirsi all’Inter e Biasin ha parlato proprio di questa questione, rimarcando la volontà di Thuchel.

POSIZIONE − Fabrizio Biasin, a TvPlay_Calciomercato.it in diretta su Twitch ha riferito: «A Thomas Tuchel non gliene può fregare di meno di cosa serve all’Inter ed è anche comprensibile come posizione. Ogni club pensa ai suoi interessi. L’accordo tra le due società c’è a 30 milioni più 2 di bonus. I tedeschi, però, libereranno il calciatore soltanto se troveranno un sostituto che sia idoneo al gioco del suo allenatore. In realtà la società sarebbe disposta a lasciar partire il francese, incassando quei 30 milioni, mentre Tuchel, se non si trova un calciatore adatto alle sue idee, lo vuole tenere, anche a costo di averlo col muso. Lui sta provando a farlo restare, ma il ragazzo vuole solo andare all’Inter. I fatti però ci dicono che la trattativa è ferma. Ce la farà il Bayern a trovare un’alternativa entro lunedì? Se dovesse saltare tutto, i nerazzurri avranno poi 4 giorni per cercare un altro calciatore in quel ruolo».