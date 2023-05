Biasin: «Pavard difficile, attenzione al colpo a zero in arrivo…»

Il mercato dei difensori è in movimento in casa Inter, nonostante una stagione ancora da concludere. Fabrizio Biasin aggiorna sulla situazione da Twitter.

MERCATO – Il calciomercato sta per cominciare, l’estate nerazzurra sarà lunga viste le numerose situazioni contrattuali da risolvere. Fabrizio Biasin ha fatto un riassunto di ciò che potrebbe accadere in difesa per la prossima stagione: «Inter, due cose: Pavard per ora difficile. Il costo del francese (20 milioni + ingaggio elevato) è ritenuto eccessivo per un giocatore in scadenza nel 2024. Attenzione, invece, all’ormai annuale colpo a zero in arrivo…».