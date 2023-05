Brachino: «Nessuno apre cicli. L’Inter dello Scudetto mandò via…»

Il giornalista Claudio Brachino ha fatto notare su Sportitalia la mancanza di un ciclo vincente in Italia, citando anche l’Inter che non si è ripetuta per lo Scudetto ma con tanto altro in realtà.

CICLI – Claudio Brachino non vede crescita nel calcio italiano: «Nessuno sta aprendo cicli importanti di vittorie in Italia. Negli ultimi anni l’Inter ha vinto lo Scudetto poi ceduto Antonio Conte, Romelu Lukaku, Achraf Hakimi. Anche il Milan ha avuto difetti di mercato, quest’anno il Napoli non sta tenendo l’allenatore che ha portato al successo. Nel calcio di oggi spesso i motivi sono o economici o di narcisismo. Nel caso del Milan e dell’Inter, che hanno fondi alle spalle, ci sono state questioni economiche, in quello del Napoli conflitti narcisistici».