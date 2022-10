Biasin: «Non ha senso fare le pulci a Inzaghi, era a un passo dal baratro…»

Biasin difende a spada tratta il lavoro di Simone Inzaghi che ha ripreso l’Inter dopo un avvio di annata sconcertante. Il tecnico, a detta sua, era a un passo dall’esonero

INZAGHI − Fabrizio Biasin si è espresso sul suo account Twitter per elogiare il lavoro del tecnico nerazzurro. Questo il suo post: «Era a un passo dal baratro e, di solito, quando sei “a un passo” ci finisci dentro. E invece no: la sua Inter ha battuto il Barcellona, il Sassuolo, ha fatto quello che ha fatto al Camp Nou, poi Salernitana e Fiorentina. Fare le pulci a Inzaghi, oggi, non ha alcun senso».