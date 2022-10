Blitz Torino sul campo dell’Udinese, decide Pellegri! Juric ritrova il sorriso

Il Torino batte l’Udinese 1-2 dopo un match molto combattuto e tirato. Dopo il pari dei primi 45′, i granata riescono a portarla a casa grazie a Pellegri

COLPO TORO − Colpo esterno del Torino che sbanca la Dacia Arena di Udine dopo una gara tirata e combattuta. I granata partono bene andando in vantaggio dopo 14 minuti. Discesa sulla fascia sinistra di Valentino Lazaro, palla in mezzo per Miranchuk che lucidissimo gira per l’arrivo di Ola Aina. Ottimo il suo tap-in a spiazzare Silvestri. L’Udinese però non sta a guardare e reagisce subito alla rete ospite. Minuto 26, erroraccio difensivo di Schuurs che regala palla a Udogie, il cui suggerimento in mezzo trova puntuale Deulofeu. 1-1 dopo i primi 45′. Nella ripresa, equilibrio tra le due squadre che viene rotto al 69′ da Pellegri, secondo gol consecutivo per l’ex Milan dopo quello in Coppa Italia. Bravo a sfruttare un assist al bacio di Radonjic. Nel finale, arrembaggio friulano ma grande difesa del Torino. Vittoria ritrovata dei granata, secondo KO di fila tra Coppa Italia e Serie A per l’Udinese.