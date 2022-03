Biasin: «Milan-Inter vale tanto in più! Ma Coppa Italia non al passo»

Il derby Milan-Inter si giocherà alle 21 per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Biasin, nel suo editoriale per TuttoMercatoWeb, presenta la partita soffermandosi su due temi.

VALE TANTO – “Questa sera si gioca il derby. C’è chi dice ‘che scocciatura, meglio pensare al campionato’. Balle. La partita di questa sera è importantissima per il Milan ed è importantissima per l’Inter. E il motivo è semplice: vale mezza finale, quella cosa che rischia di farti aprire la bacheca; vale tanto ottimismo in più, quel genere di adrenalina indispensabile se arrivi da un mese di risultati poco soddisfacenti; vale la gloria di una vittoria nel derby, che è sempre tutto tranne che un match qualunque. Stop”.

REGOLAMENTO RIVEDIBILE – “Ah, ecco, la Coppa Italia. Questa sera e domani sera i gol in trasferta torneranno a valere doppio. La Coppa Italia si adeguerà al regolamento internazionale a partire dalla prossima stagione. E questo per una questione di grande coerenza: la Coppa Italia e chi la gestisce vogliono continuare fino alla fine a essere i rappresentanti della competizione meno al passo con i tempi dell’intero continente. Bravi”.

Fonte: tuttomercatoweb.com – Fabrizio Biasin