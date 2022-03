Milan-Inter, superata quota 50mila a San Siro oggi si punta al “sold out” – CdS

Milan-Inter non sarà un derby come tutti gli altri. La voglia di riscatto da parte di entrambe le squadre si respira nell’area e tra i tifosi, che oggi riempiranno San Siro. Secondo il Corriere dello Sport, già 50mila i biglietti venduti.

STADIO PIENO – Milan-Inter con un San Siro che oggi sarà gran parte rossonero e pieno al 75%, ma è già stata superata quota cinquantamila biglietti venduti. L’obiettivo “sold out” può essere centrato oggi con i botteghini aperti. Il fascino del derby, anche se di martedì sera, è grande. Previsti anche ascolti record in TV. Insomma, non più una “coppetta” come qualcuno la considerava in passato.

Fonte: Corriere dello Sport