Biasin: «Attacanti Inter poco precisi, ma Inzaghi ha gestito bene»

Fabrizio Biasin, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha parlato dello spettacolo offerto ieri da Juventus e Inter. Il giornalista si è poi soffermato sui problemi in attacco dei nerazzurri e sulla gestione della partita da parte di Simone Inzaghi

POCO SPETTACOLO − Fabrizio Biasin ha detto la sua sulla partite di ieri tra Inter e Juventus: «Non è stata una grande partita dal punto di vista dello spettacolo. Non ci siamo divertiti e non si è visto un gran gioco. Io credo che sia anche abbastanza comprensibile se si guarda il calendario di entrambe. Per forza di cose tu da qualche parte devi mollare e io credo che nell’ottica della qualificazione su due partite, la gara d’andata la giochi come abbiamo visto ieri. Dunque capisco anche l’esigenza di dover ragionare sulle prossime gare che dovranno affrontare sia Juventus che Inter. Vlahovic non ha giocato una buona partita, ma tra una squadra e l’altra si fa fatica a trovare qualcuno che abbia giocato a un buon livello. È anche vero però che lui non è reduce da prestazioni non così buone. In questo momento fa tanta fatica a segnare forse perché poco agevolato dall’idea di calcio di Allegri».

CALO IMPORTANTE − Il giornalista ha poi parlato dei problemi in attacco dei nerazzurri: «Dal punto di vista della resa nell’attacco dell’Inter c’è un problema. Nel 2023 i nerazzurri, che sono stati sempre poco dietro al Napoli come numeri offensivi, sta finendo in fondo. Soprattutto perché gli attaccanti si sono più o meno bloccati. Colpa loro, ma colpa anche dei rifornimenti che non sono più così puliti e ordinati come un tempo. Ci sono dei momenti e delle stagioni dove queste cose possono capitare. Il problema è che è successo in questo momento. Inzaghi deve essere aiutato dai suoi giocatori offensivi con un po’ di precisione in più».

Biasin su Inzaghi e la gestione della partita

OTTIMA GESTIONE − Infine Biasin ha si è espresso anche sulla gestione del match da parte di Simone Inzaghi: «Io credo che ieri sera Inzaghi abbia gestito bene la partita. Alla fine ha tirato fuori la formazione più o meno titolare e ha fatto vedere che l’Inter tiene molto anche a questa competizione. Non ha fatto troppi calcoli rispetto alla partita con la Salernitana che è importantissima. Ha ruotato un po’ di giocatori, com’è normale che sia, nell’ottica delle nove partite in un mese. Secondo me ieri è stato bravo e il dato di fatto è che poi è riuscito a riprendere una partita che stava perdendo. Lo ha fatto attraverso un rigore, ma c’è riuscito. Quindi io sinceramente non ho non appunti da fargli».