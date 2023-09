Berizzo: «Sanchez, niente anemia! In forma e pronto per giocare»

Eduardo Berizzo, Commissario Tecnico del Cile, ha svolto la conferenza stampa di rito, prima del match contro la Colombia. Tema caldo ovviamente la situazione legata ad Alexis Sanchez che, come ribadito, è in forma e pronto per giocare.

IN CONDIZIONE – Allarme rientrato per Alexis Sanchez, come confermato dal CT del Cile, Eduardo Berizzo. Queste le sue parole in conferenza stampa: «Alexis è un giocatore di alto livello, probabilmente lo faremo giocare dall’inizio. È una possibilità. In Italia ha svolto dei test che prevedevano lo stop dell’attività fisica per qualche giorno. Abbiamo aspettato e adesso lo abbiamo a disposizione, è in perfetto stato. Non soffre assolutamente di anemia. Ha avuto bisogno di allenarsi a intensità bassa. Abbiamo dovuto semplicemente aspettare per il risultato di alcuni test».