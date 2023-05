Barzaghi: «Inter determinata: tanti sacrifici per arrivare in finale!»

Fiorentina-Inter, ormai è questione di poche ore: manca sempre meno per il fischio d’inizio della finale di Coppa Italia (vedi articolo). Matteo Barzaghi ha riferito le ultime da casa nerazzurra a Sky Sport.

SACRIFICI − Matteo Barzaghi, a Sky Sport nel corso del programma “Il Calcio è Servito” ha riferito le ultime novità in casa dell’Inter a poche ore dalla finale di Coppa Italia contro la Fiorentina: «L’Inter si prepara con determinazione perché come ha detto Simone Inzaghi sono stati fatti tanti sacrifici per arrivare in finale. Contro la Fiorentina. Inzaghi è sicuramente uno specialista di Coppe, ma bisogna restare concentrati. In campo ci sarà il solito 3-5-2. Con Samir Handanovic che ieri ha parlato in conferenza. Milan Skriniar unico infortunato in difesa, vediamo se ce la farà per l’ultima contro il Torino e poi per la finale di Coppa Italia. Mkhitaryan out per il centrocampo. Per il resto la probabile formazione è quella già annunciata».