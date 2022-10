Barcellona, Xavi dopo l’Inter cancella il giorno di riposo! Confronto diretto

Il Barcellona ha rischiato seriamente di perdere al Camp Nou con l’Inter di Inzaghi che ha ottenuto un punto d’oro in ottica qualificazione. Ai blaugrana il pareggio invece non basta e adesso la situazione è certamente complicata. Xavi all’indomani del 3-3 cancella il giorno di riposo e si prepara a scelte forti in vista del Clasico con il Real Madrid. Di seguito quanto rivelato da corrieredellosport.it

I PROCLAMI NON BASTANO – Il Barcellona di Xavi Hernandez, dopo tanti proclami, non riesce a battere l’Inter al Camp Nou dove anzi ha rischiato seriamente di perdere. I nerazzurri conquistano così un punto d’oro in ottica qualificazione agli ottavi mentre per i blaugrana la situazione è decisamente più complicata (QUI tutte le combinazioni).

SCELTE PESANTI – Xavi, che già ieri nell’immediato post partita non ha assolutamente nascosto la delusione e l’amarezza per non aver portato a casa la vittoria, ha cancellato il giorno di riposo previsto per oggi convocando la squadra al centro di allenamento per un confronto diretto dopo la delusione europea. L’ex centrocampista ha cercato di rincuorare e motivare il suo gruppo in vista del confronto con il Real Madrid, in programma domenica ma si prevedono esclusioni pesanti. Una su tutte quella di Gerard Piqué che ha grosse responsabilità su due dei tre gol siglati dall’Inter.