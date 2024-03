Arnautovic, niente ‘beffa’ dall’Austria per l’Inter: recupero ad Appiano

Niente beffa dall’Austria per l’Inter riguardo Marko Arnautovic: il suo nome non figura infatti nella lista dei convocati di Ralf Rangnick per le sfide amichevoli contro Slovacchia e Turchia e potrà restare ad Appiano Gentile per recuperare al meglio dall’infortunio.

NON CONVOCATO – Marko Arnautovic resterà ad Appiano Gentile per recuperare al meglio dall’infortunio muscolare patito nella gara contro il Bologna. La conferma arriva dalla lista dei convocati di Ralf Rangnick, Commissario Tecnico dell’Austria, che ha deciso di escludere l’attaccante dell’Inter per le due sfide contro Slovacchia e Turchia. Lo staff medico nerazzurro potrà così seguire il suo recupero al meglio, come quello di Carlos Augusto, che saranno rivalutati nei prossimi giorni.