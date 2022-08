Alvini: «Radu ha la nostra fiducia, gli abbiamo chiesto solo di lavorare!»

Massimiliano Alvini, nel prepartita di Roma-Cremonese su Dazn, si è concentrato anche su Radu. L’ex Inter al centro delle critiche dopo lo sciagurato errore di Firenze

FIDUCIA − Alvini conferma ancora Andrei Ionut Radu per la gara con la Roma. Le sue parole: «Ha tutta la nostra fiducia gli abbiamo chiesto solo di lavorare, di pensare al campo, testa solo all’allenamento. Punto. Oggi dobbiamo mettere in campo la nostra identità, il nostro stile, consapevoli che dall’altro lato c’è una grande squadra come la Roma. Noi vogliamo essere all’altezza dell’Olimpico e della Serie A».