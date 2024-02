Allegri: «Pagata la sconfitta con l’Inter! A distruggere ci vuole poco»

Massimiliano Allegri in realtà non ha per niente digerito il pareggio della Juventus col Verona e su Sky Sport è tornato a parlare della partita persa con l’Inter in campionato.

CONTRACCOLPO – Massimiliano Allegri ripensa alla sconfitta con l’Inter e non ha per niente digerito il pareggio col Verona: «Arrabbiato dopo questo pareggio? A costruire ci vuole tanto, a distruggere ci vuole poco. Abbiamo pagato di aver pareggiato con l’Empoli e pareggiato con l’Inter, ora dobbiamo rimetterci in linea perché non abbiamo ancora la matematica della qualificazione in UEFA Champions League».