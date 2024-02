Milan-Inter Women, Serie A Femminile: le convocate di Guarino

Le nerazzurre di coach Rita Guarino tornano in campo per sfidare il Milan, nel derby valido per la diciottesima giornata di campionato. Il calcio d’inizio è fissato per domenica 18 febbraio alle ore 17:00.

DERBY IN VISTA – L’Inter Women riparte subito dopo la sconfitta contro la Juventus nella scorsa giornata. Testa subito a un’altra sfida importante, cioè nel Derby di Milano. Assenza importante per Beatrice Merlo, capitano della squadra nerazzurra. Per il resto rosa al completo per le ragazze allenate da coach Rita Guarino.

MILAN-INTER WOMEN: LE CONVOCATE DI GUARINO

Portieri: 12 Piazza, 21 Cetinja, 31 Capecchi.

Difensori: 14 Robustellini, 17 Fordos, 19 Alborghetti, 25 Thogersen, 55 Tomter.

Centrocampiste: 18 Pandini, 20 Simonetti, 23 Magull, 24 Milinkovic, 27 Csiszár.

Attaccanti: 7 Bugeja, 9 Polli, 10 Bonetti, 11 Bonfantini, 15 Serturini, 36 Cambiaghi, 99 Jelcic.