Agresti: «VAR sul rigore di Dumfries? Non sono certo! Ripenso a Rocchi»

Agresti ha molti dubbi sul rigore assegnato alla Juventus per il contrasto fra Dumfries e Alex Sandro. In collegamento con Calcio Totale su Rai Sport +, il giornalista critica il designatore Rocchi.

PERPLESSITÀ – Stefano Agresti, sul rigore che ha deciso Inter-Juventus, ha una critica: «Denzel Dumfries è ingenuo, però sul fatto del ricorso al VAR io ho qualche dubbio. Che sia chiaro ed evidente errore non sono così certo. Secondo me è un fallo da rigore, però non solare. Io ho ripensato a quello che ha detto il designatore Gianluca Rocchi, che vuole vedere rigori seri e non rigorini (vedi articolo). Io non lo so questo in quale posizione si colloca».