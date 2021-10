Di Livio: «Rigore Inter-Juventus, ingenuo Dumfries. Un dubbio per l’arbitro»

Di Livio dà a Dumfries la colpa per il rigore di Inter-Juventus. L’ex centrocampista, nel corso di Calcio Totale su Rai Sport +, vede poi un dubbio per l’arbitro Mariani.

L’EPISODIO DECISIVO – Ha fatto inevitabilmente discutere l’intervento di Denzel Dumfries su Alex Sandro ieri in Inter-Juventus. Per Angelo Di Livio la colpa è chiara: «È stato ingenuo il difensore dell’Inter. Infatti, secondo me, la pettorina che tira Simone Inzaghi è destinata al suo giocatore. L’avrà rivisto anche al monitor, quando stava guardando l’arbitro: è rigore. Secondo me il dubbio dell’arbitro era dentro o fuori, quello può averlo fatto temporeggiare. Se è un attimo lucido Dumfries riesce a capire che non deve intervenire».