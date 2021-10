Compagnoni: «Inter, 7 punti sono recuperabili! Un’unica difficoltà»

L’Inter è a sette punti dal duo di testa formato da Milan e Napoli, dopo nove giornate di Serie A (vedi classifica). Compagnoni, durante 23 su Sky Sport 24, non esclude però la squadra di Inzaghi dalla lotta per il titolo.

SEMPRE POSSIBILE – In Serie A si è creato un vuoto fra le due di testa e le inseguitrici. Per Maurizio Compagnoni, tuttavia, non si tratta di un duello già ristretto a Milan e Napoli: «Inter e Juventus non sono assolutamente tagliate fuori, ci mancherebbe. L’unica cosa che dico è la pressione che hai quando sei dietro e quelle due davanti vanno forte. Sette e dieci punti, a questo punto della stagione, sono recuperabili».