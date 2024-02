Adriano compie gli anni, l’Inter celebra l’Imperatore con 5 curiosità!

Tanti auguri ad Adriano. L’ex attaccante brasiliano, al secolo ‘L’Imperatore’, ha raggiunto diversi record con la maglia dell’Inter addosso.

TANTI AUGURI − Compie oggi 42 anni Adriano. L’ex centravanti verdeoro ha segnato 74 reti in 177 presenze con la maglia dell’Inter, vincendo 3 Scudetti, 2 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane. Sul campo ha messo in mostra un mix straordinario di tecnica, potenza e carisma. Anche la redazione di Inter-News.it si aggiunge agli auguri per l’Imperatore.

CINQUE CURIOSITÀ − Il club ha voluto omaggiare l’asso brasiliano con cinque episodi della sua carriera in nerazzurro: con 18 reti è il miglior marcatore dell’Inter in Champions League; la sua punizione da 178 km orari all’esodio contro il Real Madrid nell’agosto del 2001; le quattro triplette messe a referto contro Messina, Treviso, Porto e Artmedia Bratislava; la traversa da record a 140 km orari in Inter-Palermo (stagione 2004-05), che rimane il tiro più potente nella storia del calcio italiano; l’ultimo gol, quello al derby di Milano nel 2-1 della stagione 2008-09.