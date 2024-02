Finalmente Buchanan! I numeri del suo esordio in Inter-Salernitana

Tajon Buchanan in Inter-Salernitana (4-0) compie il suo esordio in maglia nerazzurra. Facendo registrare un primato assoluto anche alla Serie A. Qui una rapida analisi dei suoi primi minuti da giocatore interista.

ATTESA FINITA – Dopo oltre un mese dall’annuncio ufficiale, arriva anche il momento di Tajon Buchanan. L’unico acquisto nerazzurro dell’ultima sessione invernale di mercato trova finalmente l’esordio, nel finale di Inter-Salernitana. Il canadese subentra ad Alessandro Bastoni al 77′, posizionandosi sull’esterno di sinistra e obbligando l’MVP Carlos Augusto ad abbassarsi. E nei 13 minuti in campo mostra subito alcune delle qualità che hanno spinto l’Inter a investire su di lui.

PRIME SPERANZE – Nel finale di Inter-Salernitana, come si evince dal report ufficiale della Lega Serie A, Buchanan tocca solo 6 palloni. Ma non ne sbaglia nessuno: 4 passaggi completati su altrettanti tentati. Dimostrando grande lucidità con la palla tra i piedi, nonostante una fisicità ancora da sviluppare in fase di protezione. Riesce infatti a vincere un solo contrasto su 4. Sono però due i numeri della sua prova che hanno subito attirato l’attenzione dei tifosi. Pochi minuti dopo il suo ingresso, Buchanan supera un avversario in area con un doppio passo. Confermandosi un giocatore in grado di sfruttare il dribbling per creare superiorità. Ma soprattutto, sempre secondo il report della Lega Serie A, il numero 17 raggiunge i 33,71 km/h in sprint. Due caratteristiche non così marcate sugli esterni dell’Inter, che rendono quindi Buchanan un profilo molto interessante. Che ora deve solo entrare sempre più negli schemi di Simone Inzaghi per dimostrare tutto il suo valore.