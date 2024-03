Acerbi, oggi il giorno della verità. Poi ci sarà il verdetto – CdS

Francesco Acerbi oggi racconterà alla Pinetina tutta la verità circa l’accaduto con Juan Jesus in Inter-Napoli. Il calciatore sarà ascoltato dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné. Il Corriere dello Sport ricorda il giorno del verdetto.

PAROLE – Da quando sembra essere successo tutto questo Francesco Acerbi ha negato tutto. Non ha confermato le versioni sulle parole rivolte a Juan Jesus in Nazionale e all’Inter al rientro di questo lunedì. La situazione non è affatto semplice, il futuro del difensore è incerto e tutto dipende dalla sentenza definitiva. Oggi Francesco Acerbi sarà ascoltato dal Procuratore Federale Giuseppe Chiné, che invierà anche un rappresentante alla Pinetina. Nessun altro nerazzurro è stato convocato da testimone. L’avvocato dell’Inter Capellini sarà al fianco del giocatore, che presumibilmente non cambierà versione. Il verdetto sarà emesso dal giudice Mastrandrea la settimana prossima: in caso di conferma delle sue parole a Juan Jesus arriverà un minimo di 10 giornate di squalifica e l’Inter dovrà prendere una posizione. Intanto Acerbi ha ripreso ad allenarsi con i compagni non convocati dalle rispettive rappresentative. Ieri la prima sessione.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno