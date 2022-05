Udinese-Inter 1-2, il tabellino della partita della 35ª giornata di Serie A

Udinese-Inter è terminata da pochi minuti con il punteggio di 1-2: questo il tabellino della partita valida per la trentacinquesima giornata di Serie A 2021-2022.

LA RINCORSA CONTINUA – Non è finita finché non è finita. L’Inter risponde all’ennesima fortunosa vittoria del Milan e fa il suo alla Dacia Arena. Udinese battuta con un successo che è ben più rotondo dello striminzito 1-2, visto che in campo i friulani non si sono mai visti. Apre ancora Ivan Perisic, come al Dall’Ara, poi quantomeno non si fanno suicidi come a Bologna. Eppure ci prova Lautaro Martinez, sbagliando un altro rigore (clamoroso ma dato solo al VAR) con Marco Silvestri che tocca dopo il palo rendendo così buona la ribattuta di testa. Tutto tranquillo fino al 72′, quando una serie di assurde carambole permette a Ignacio Pussetto di pareggiare dal nulla sugli sviluppi di una punizione. Ma quantomeno l’Udinese non fa altro e resta il -2 dalla vetta. Questo il tabellino di Udinese-Inter.

UDINESE-INTER 1-2 – IL TABELLINO

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Pablo Marì, Pérez; Molina (73′ Soppy), Arslan (46′ Samardzic), Walace, Pereyra (80′ Jajalo), Udogie; Success (27′ Pussetto), Deulofeu.

In panchina: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Nuytinck, Ballarini, Benkovic, Nestorovski.

Allenatore: Gabriele Cioffi

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Dimarco (77′ D’Ambrosio); Darmian, Barella (90′ Vecino), Brozovic, Gagliardini (74′ Vidal), Perisic; Dzeko (74′ Sanchez), Lautaro Martinez (74′ Correa).

In panchina: Cordaz, I. Radu, Dumfries, Ranocchia, Gosens, Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Daniele Chiffi della sezione di Padova (Tolfo – Pagliardini; Baroni; VAR Banti; A. VAR Volpi)

Gol: 12′ Perisic, 39′ Lautaro Martinez, 72′ Pussetto (U)

Ammoniti: Pablo Marì, Pereyra (U), Vecino (I)

Recupero: 3′ PT, 5′ ST

Note: al 39′ Lautaro Martinez (I) ha calciato sul palo un rigore