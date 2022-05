Lautaro Martinez: «Milan? Nessuna pressione perché conta solo l’Inter!»

Lautaro Martinez dopo Udinese-Inter terminata sul punteggio i 1-2, su DAZN ha commentato la vittoria maturata oggi alla Dacia Arena.

NO PRESSIONE – Lautaro Martinez dopo Udinese-Inter 1-2, su DAZN ha parlato così: «Volevamo vincere perché sapevamo che l’Udinese era una squadra tosta che marca a uomo, molto fisica e aggressiva. Pressione Milan? No perché noi dobbiamo fare il nostro lavoro e pensare alla prossima partita, vincendo anche quella! Conta solo quello. Nello spogliatoio ci siamo detti di essere più squadra, dobbiamo ancora migliorare tanto però per noi le partite rimaste sono ancora troppo importanti. Favoriti? Milan adesso in testa e noi dobbiamo correre».