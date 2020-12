Spezia al lavoro per sfidare l’Inter: differenziato per...

Spezia al lavoro per sfidare l’Inter: differenziato per 2 titolari di Italiano

Vincenzo Italiano Spezia

Lo Spezia di Italiano si prepara per un appuntamento storico. Sfidare l’Inter a San Siro. Nell’allenamento odierno da segnalare l’assenza di due titolari rispetto al resto del gruppo

SEDUTA POMERIDIANA – “Reduci dal rocambolesco pareggio casalingo contro il Bologna, gli uomini di mister Vincenzo Italiano sono tornati a lavorare questo pomeriggio sul terreno del ‘Comunale’ di Follo, in vista della gara di domenica contro l’Inter. Ancora lavoro differenziato per Daniele Verde e per Jeroen Zoet, mentre i titolari della sfida di ieri hanno svolto una seduta di scarico. Il resto del gruppo ha iniziato con un riscaldamento tecnico, seguito da torelli, esercitazioni finalizzate al possesso e partitella finale. Per domani in programma una nuova seduta pomeridiana, seguita dai consueti esami anti Covid-19″.

