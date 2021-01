Serie A, Giudice Sportivo 15ª giornata: un blucerchiato salta Sampdoria-Inter

La Serie A è tornata in campo dopo la sosta natalizia con le gare valide per la quindicesima giornata. Il Giudice Sportivo ferma Ekdal, che dunque non ci sarà per Sampdoria-Inter, match in programma mercoledì 6 gennaio alle ore 15.00

DECISIONI – Il Giudice Sportivo ha preso le sue decisioni dopo la quindicesima giornata di Serie A, vale a dire la prima del 2021. Tra i giocatori che hanno raggiunto la quinta sanzione e dovranno stare fermi un turno c’è anche Albin Ekdal, che dunque non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per Sampdoria-Inter. Per quanto riguarda i giocatori espulsi, vale a dire Chabot dello Spezia, Lykogiannis del Cagliari e Tonali del Milan il Giudice Sportivo ha disposto un turno di stop.

SQUALIFICATI 15ª GIORNATA SERIE A

Una giornata: Dominguez (Bologna), Ekdal (Sampdoria), Estevez Alvarez (Spezia), Leiva (Lazio), Romero (Atalanta).

DIFFIDATI 15ª GIORNATA SERIE A

Quarta ammonizione: Chiriches (Sassuolo), Leao (Milan), Reca (Crotone)