Serie A, definite fasce orarie delle partite 2021-2024. Arriva il canale di Lega?

(Foto pallone Nike Flight Hi-Vis da LegaSerieA.it)

La Lega Serie A oggi ha ufficializzato l’invito a presentare le offerte per i diritti audiovisivi del campionato per il triennio 2021-2024. Fra le varie informazioni (qui il documento integrale) anche le fasce orarie delle partite. Possibile anche la creazione di un canale tematico gestito dalla stessa Lega (vedi documento).



SERIE A – FASCE ORARIE PARTITE 2021-2024

a) sabato ore 15 (una partita)

b) sabato ore 18 (una partita)

c) sabato ore 20.45 (una partita)

d) domenica ore 12.30 (una partita)

e) domenica ore 15 (tre partite)

f) domenica ore 18 (una partita)

g) domenica ore 20.45 (una partita)

h) lunedì ore 20.45 (una partita, in alternativa venerdì ore 20.45)

Si tratta dello stesso schema valido per la stagione in corso. In caso di turni infrasettimanali è valido il seguente:

a) martedì ore 19 (una partita, in alternativa giovedì ore 19)

b) martedì ore 21 (una partita)

c) mercoledì ore 19 (una partita)

d) mercoledì ore 21 (sei partite)

e) giovedì ore 21 (una partita)

L’ultima giornata di Serie A, come ora, si gioca la domenica alle ore 20.45 in contemporanea, potrendo prevedere più blocchi in base agli obiettivi comuni.