Serie A, 25ª giornata: diretta TV e streaming partite DAZN-Sky Sport

Inter-Lecce è ancora lontana due giorni e mezzo, ma è già tempo di tornare in campo in Serie A. Stasera si comincia con la venticinquesima giornata, dall’anticipo Napoli-Lazio, in un turno che vedrà poi due posticipi lunedì.

SERIE A 2022-2023 – 25ª GIORNATA

Napoli-Lazio – venerdì 3 marzo ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Monza-Empoli – sabato 4 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Atalanta-Udinese – sabato 4 marzo ore 18 – diretta TV Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, streaming DAZN

Fiorentina-Milan – sabato 4 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Uno (SAT 201, DTT 472), Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Spezia-Verona – domenica 5 marzo ore 12.30 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

Sampdoria-Salernitana – domenica 5 marzo ore 15 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Inter-Lecce – domenica 5 marzo ore 18 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Roma-Juventus – domenica 5 marzo ore 20.45 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Sassuolo-Cremonese – lunedì 6 marzo ore 18.30 – diretta TV Zona DAZN (canale 214) e streaming DAZN

Torino-Bologna – lunedì 6 marzo ore 20.45 – diretta TV Sky Sport: canali Sport Calcio (SAT 202, DTT 473) e Sport 251, live streaming DAZN

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Inter 47

Milan 47

Lazio 45

Roma 44

Atalanta 41

Juventus 35 (-15)

Bologna 35

Torino 31

Udinese 31

Monza 29

Fiorentina 28

Empoli 28

Sassuolo 27

Lecce 27

Salernitana 24

Spezia 20

Verona 17

Cremonese 12

Sampdoria 11