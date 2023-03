Agresti: «Dumfries buon investimento Inter, Asllani e Bellanova incognite»

Agresti, ospite nella trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato del rendimento di alcuni giocatori dell’Inter. In particolare il giornalista si è soffermato su Gosens, Dumfries, Asllani e Bellanova.

DISCORSI FIFFERENTI − Stefano Agresti ha espresso una sua opinione su alcuni investimenti degli ultimi due anni dell’Inter: «Robin Gosens finora ha reso meno di quanto si aspettava l’Inter. Su Denzel Dumfries a mio avviso la realtà è un po’ diversa perché è stato preso per sostituire Achraf Hakimi. I nerazzurri lo hanno acquistato a un prezzo inferiore rispetto a quello che hanno incassato dal PSG per la cessione del marocchino. Poi sono stati bravi a valorizzarlo visto che sull’olandese c’è l’interesse tanti club di Premier League che potrebbero pagarlo a un prezzo superiore rispetto a quello d’acquisto. Per cui io credo che le valutazioni sui due calciatori siano differenti. Semmai finora possiamo discutere gli investimenti fatti su alcuni giovani per i quali sono stati spesi molti soldi. Penso a Kristjan Asllani e a Raoul Bellanova, che pensavo avrebbero avuto maggiore minutaggio».